Nước từ đường tràn ào ào vào nhà, dân đục tường giải nguy

Chiều 7/9, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn có tình trạng một số hộ dân bị nước tràn vào nhà gây ngập do ảnh hưởng trận mưa lớn vào chiều cùng ngày.

"Nguyên nhân ban đầu do trận mưa quá lớn kèm theo việc người dân không khơi thông dòng chảy thường xuyên nên bị nước tràn vào nhà. Chúng tôi đang kiểm tra để xác định các nguyên nhân chính thức và có giải pháp", ông Tâm cho hay.

Nước mưa tràn xối xả vào nhà dân tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Phương Lý).

Gia đình bà Hoàng Thị Tuất (67 tuổi, trú tại 20/7 đường Võ Văn Kiệt, phường Thành Nhất) bị nước từ đường đổ dồn gây ngập gần nửa nhà. Thời điểm này, trong nhà có bà Tuất cùng người chồng bị bại liệt nên bà phải gọi con đến ứng cứu.

Chị Lý Thị Phương (33 tuổi, con dâu bà Tuất) cho biết cả 2 vợ chồng chị phải vào nhà, đục tường bếp để nước thoát ra phía sau nhà, nếu không nước dâng cao rất nguy hiểm.

Theo chị Phương, tình trạng mưa lớn nước tràn vào nhà diễn ra nhiều năm qua do nhà bố mẹ chị ở thấp hơn so với mặt đường.

"Ngày trước nước có tràn vào nhà nhưng ít, khoảng 3 năm nay làm đường mới, nhiều hộ dân không chịu làm mương mà đổ đất lấn ra đường để trồng rau. Khi mưa lớn xảy ra, nước ở đường cứ vậy đổ xối xả, tràn vào nhà khiến gia đình bố mẹ tôi lâm cảnh bất an", chị Phương nói.

Gia đình bà Hoàng Thị Tuất phải đục tường để nước mưa thoát ra phía sau nhà (Ảnh: Phương Lý).

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, từ chiều tối 5/9 đến ngày 7/9, tại Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150mm, một số nơi lớn hơn 200mm.

Mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt cục bộ ảnh hưởng đến nhà dân và sản xuất tại nhiều địa phương.

Tại xã Ea Bung và Ia Lốp, một số hộ dân bị ngập cục bộ, đường liên xã bị ngập gây chia cắt giao thông.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm sập tường rào dài 40m của Trường Mầm non Phước Tân, xã Tây Sơn, làm chết 29 con bò của người dân và gây thiệt hại cả trăm hecta hoa màu tại nhiều địa phương.

Cũng theo báo cáo nhanh, tại tỉnh có 428 tàu với hơn 2.300 lao động đang hoạt động trên biển và có hơn 2.500 tàu đang neo đậu trên bờ. Cơ quan chức năng đã thông báo hướng di chuyển của bão Tapah để người dân nắm bắt, chủ động phòng ngừa.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại xã Ia Lốp (Ảnh: Trung Bảo).

Để ứng phó với mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn; chủ động tiêu nước, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt, tranh thủ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện, lao động đang hoạt động trên biển, các khu neo đậu để có phương án phòng chống mưa lũ.