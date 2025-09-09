Mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại Lào Cai

Khoảng 7h ngày 9/9, trên địa bàn phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) xảy ra mưa lớn cục bộ, gây ngập úng nhiều tuyến đường trọng điểm. Công an phường Cam Đường đã triển khai phương án ứng phó, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu.

Theo cảnh sát, các khu vực bị ngập lụt nặng nhất gồm: tổ 25 Pom Hán, tổ 14 Bắc Cường, tổ 26 Bắc Cường, tổ 17 Bình Minh, tổ 7 Xuân Tăng. Tại đây, mực nước dâng từ 30 đến 70cm gây khó khăn lớn cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe máy và người đi bộ.

Mưa lớn gây ngập tại địa bàn phường Cam Đường (Ảnh: Lào Cai).

Công an tỉnh Lào Cai cho hay, mưa lớn đúng vào thời điểm người dân đi làm, đi học nên lưu lượng xe di chuyển trên đường rất lớn.

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Cam Đường đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, trực tiếp hướng dẫn lối đi an toàn giúp người dân, học sinh, cán bộ công nhân viên đi qua các đoạn ngập.

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lào Cai xử lý các điểm cống thoát nước bị tắc nghẽn (Ảnh: Tống Huệ).

Đồng thời, công an phường cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lào Cai xử lý các điểm cống thoát nước bị tắc nghẽn, rửa bùn đất trên đường và khắc phục hậu quả sau ngập lụt tại trường mầm non Hoa Ban.

Nhà chức trách cho biết, để khắc phục tình trạng mưa ngập, lực lượng công an phối hợp với chính quyền phường và lực lượng cơ sở rà soát, cảnh báo các điểm có nguy cơ ngập sâu, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, di chuyển an toàn.