Hà Nội gấp rút xử lý “rốn ngập" trên đường Võ Chí Công

“Làng chài Ciputra”, “rốn ngập Võ Chí Công đầu cầu Nhật Tân” trở thành đề tài tranh luận, ví von châm biếm nóng hổi trên mạng xã hội thời gian qua khi mưa lớn gây ngập úng, ách tắc dòng phương tiện giao thông qua đây.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các sở ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo thực trạng cũng như tìm giải pháp tháo gỡ.

Khu vực ngập úng trên đường Võ Chí Công, cạnh trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ, gây ách tắc nghiêm trọng dòng phương tiện qua lại cầu Nhật Tân (Ảnh: Nam Trung).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng theo hình thức đối tác công tư PPP trình cơ quan này thẩm định.

Đơn vị quản lý khu đô thị Ciputra cần tập trung nguồn lực thực hiện dự án trạm bơm Phú Thượng ra sông Hồng, hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, tuyến cống xả và cống dẫn trạm bơm. Những việc này phải hoàn thành vào cuối năm nay.

Trước mắt đơn vị này phải tổ chức thanh thải, duy tu nạo vét hệ thống đáp ứng yêu cầu thoát nước cho khu đô thị Ciputra, bổ sung trạm bơm trong khu đô thị để tiêu thoát nước ra hướng đường Nguyễn Hoàng Tôn. Mực nước hồ điều hòa trong khu đô thị phải duy trì ở cốt +4 để tăng dung tích điều hòa nước mưa.

Vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ khu vực 150ha của phường Phú Thượng và 300ha thuộc phường Đông Ngạc (cũ) chảy qua khu đô thị Ciputra, thoát qua cống tiêu D1500 về hướng đường Võ Chí Công gây ngập úng nghiêm trọng tại khu vực gần trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ. Nhiều tuyến đường nội bộ khu đô thị Ciputra cũng mênh mông trong nước.

Nhiều tuyến đường nội bộ trong khu đô thị siêu sang Ciputra bị ngập sâu (Ảnh: Nam Trung).

Ngập sâu kéo dài nhiều ngày gây ách tắc nghiêm trọng dòng phương tiện lưu thông qua cầu Nhật Tân lên sân bay Nội Bài và ngược lại.

Dự án xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê sông Hồng có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng được kỳ vọng là chìa khóa giải quyết tình trạng ngập úng ở khu vực này.

Tổng chiều dài tuyến cống khoảng 737m, kết cấu dạng cống hộp bằng bê tông cốt thép M250, hai khoang kích thước 2x2m. Cống đặt ngầm dưới mặt đất tự nhiên 3-5m, chia thành 4 đoạn.

Vị trí cắt qua đường đê An Dương Vương có chiều dài 42m. Theo phương án thiết kế, phía thượng lưu đê bố trí kết hợp nhà tháp vận hành cửa van đóng mở cống bằng điện, đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng (Ảnh: Phùng Minh).

Trong báo cáo đề xuất gửi UBND TP Hà Nội, đơn vị này dự kiến thực hiện dự án trong thời gian từ nay tới năm 2028, sau đó sẽ bàn giao cho UBND TP Hà Nội quản lý, vận hành mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng.