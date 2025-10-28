Một thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp trên biển

Ngày 28/10, Hải đoàn Biên phòng 48 (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đóng tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II cứu nạn và đưa một ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị viêm ruột thừa vào bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 27/10, tàu cá QNg-90459TS đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển thì ngư dân N.V.S. (52 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau co thắt dữ dội ở bụng, sốt cao, khó thở. Thấy vậy, thuyền trưởng lập tức phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Ngư dân Nguyễn Văn Sơn được đưa vào đất liền cấp cứu (Ảnh: Hải đoàn Biên phòng 48).

Nhận tín hiệu, Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp cùng tàu SAR 631 xuất phát làm nhiệm vụ cứu nạn.

Đến khoảng 17h50 cùng ngày, tàu SAR 631 đã tiếp cận được tàu QNg-90459TS tại vị trí cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý về phía Đông và đưa ngư dân bị nạn lên tàu.

Qua thăm khám, ngư dân Sơn bị đau nhiều khu vực hạ sườn bên phải, sốt cao, chuẩn đoán sơ bộ bị viêm ruột thừa cấp. Bác sĩ quân y của Hải đoàn 48 đã khẩn trương tổ chức thăm khám, điều trị cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Đến 2h50 ngày 28/10, tàu SAR 631 cập cảng Hải đoàn Biên phòng 48. Ngư dân Sơn lập tức được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc.