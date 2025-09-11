Một ngư dân bị cáp tời đập bất tỉnh khi đang đánh bắt trên biển

Sáng 11/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã điều tàu BP 089801 của Hải đội 2 tiếp cận tàu cá ĐNa 91308 TS để đưa một ngư dân bị nạn về đất liền.

Khoảng 3h cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận được tin báo tàu cá ĐNa 91308 TS đang đánh bắt cách bán đảo Sơn Trà khoảng 20 hải lý, thuyền viên Nguyễn Văn Nam (SN 1977, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) bị cáp tời đập mạnh vào gáy bất tỉnh.

Tàu BP 089801 tiếp cận tàu cá ĐNa 91308 TS để đưa ngư dân bị nạn về đất liền cấp cứu (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng).

Sau khi ngư dân Nam bị nạn, tàu cá ĐNa 91308 TS vội đưa nạn nhân về đất liền với tốc độ mỗi giờ 2,7 hải lý. Thuyền trưởng tàu cá đồng thời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Sau khi nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều tàu BP 089801 của Hải đội 2 tiếp cận tàu cá ĐNa 91308 TS. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, tàu BP 089801 đã tiếp cận và đưa được ngư dân Nam lên tàu.

Ông Nam lúc này vẫn bất tỉnh, nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu.

Khoảng 7h, tàu BP 089801 đã đưa ngư dân bị nạn về đất liền, bàn giao cơ quan chức năng để đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, tàu cá ĐNa 91308 TS do ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1974, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu hành nghề câu vàng, ra khơi ngày 15/8, trên tàu có 4 lao động.