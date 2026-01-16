Một thanh niên mặc áo thể thao tử vong dưới sông ở TPHCM

Chiều 16/1, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân và xác minh danh tính của một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới sông Rạch Chiếc (phường Phước Long).

Nam thanh niên tử vong dưới sông Rạch Chiếc (Ảnh: CTV).

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nổi dưới sông Rạch Chiếc, đoạn gần cầu Năm Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (trước đây thuộc TP Thủ Đức), nên kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Công an TPHCM và Công an phường Long Bình đã đến ghi nhận vụ việc, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 20-25 tuổi, mặc quần ngắn màu xanh, áo đá bóng màu đỏ, lưng áo có in số 8 và dòng chữ “ban chỉ huy quân sự phường Phú Lâm”.

Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.