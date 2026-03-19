Một phụ nữ nhảy xuống hồ tự vẫn sau cuộc gọi nhờ chăm sóc 2 con

Ngày 19/3, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể chị Đ.T.B.Q. (SN 1993, trú xã Ia Krêl, Gia Lai) để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/3, người dân phát hiện một phụ nữ nhảy xuống hồ thuộc tổ dân phố 2, xã Đức Cơ nên trình báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh người dân chụp lại chị Q. thời điểm ngồi bên bờ hồ (Ảnh: Chí Anh).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Cơ đã phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể người phụ nữ lên bờ.

Theo xác minh của Công an xã Đức Cơ, nạn nhân là chị Q.. Từ tháng 12/2025, chị Q. nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác. Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã.

Ngày 18/3, sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị Q. điều khiển xe máy đến khu vực hồ nước tại tổ dân phố 2, xã Đức Cơ. Tại đây, người phụ nữ gọi video qua ứng dụng Messenger cho chị C.T.T.L. (SN 2010, trú xã Ia Krêl) nhờ chăm sóc 2 con.

Sau đó, chị Q. để lại điện thoại trên bờ, vẫn trong trạng thái cuộc gọi video, rồi nhảy xuống hồ tự vẫn.