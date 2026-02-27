Cãi nhau vì chuyện đôi tình nhân khác, người đàn ông đánh bạn gái tử vong

Ngày 27/2, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Bách Hùng (51 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) và Lê Hữu Nghị (39 tuổi, trú tại xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Đây là 2 bị can trong các vụ án cùng xảy ra vào ngày 21/2 (mùng 5 Tết) trên địa bàn xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk.

Đối tượng Phạm Bách Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Bách Hùng và chị L.T.M. (35 tuổi, trú tại xã Hòa Thịnh) chung sống với nhau như vợ chồng từ đầu năm 2023. Đến tháng 12/2025, hai người phát sinh mâu thuẫn, chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 17h30 ngày 21/2, Hùng đến nhà chị M. tại xã Hòa Thịnh để nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Trong cơn nóng giận, Hùng dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào cổ, ngực của chị M. khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 12%.

Sau khi hay tin vụ việc trên, khuya ngày 21/2, Lê Hữu Nghị về nhà trọ tại thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh kể cho người yêu mình là chị N.T.N.C. (33 tuổi) nghe.

Lê Hữu Nghị đánh bạn gái trọng thương dẫn tới tử vong (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi nghe chuyện mâu thuẫn tình cảm của cặp tình nhân khác, giữa Nghị và chị C. cũng xảy ra cãi vã lớn tiếng. Quá trình xô xát, Nghị đập mạnh đầu chị C. xuống nền nhà và dùng tay đánh mạnh vào vùng mặt, đầu chị C. nhiều lần khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Sau đó, tưởng chị C. bất tỉnh, Nghị luộc trứng gà và dùng khăn nóng chườm cho nạn nhân. Chị C. được đưa đi cấp cứu nhưng do bị dập não nên đã tử vong. Sau khi gây án, Nghị đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu cơ quan chức năng khởi tố bị can Lê Hữu Nghị về tội Cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra sẽ làm rõ có các tình tiết liên quan, khi đó sẽ thay đổi hoặc bổ sung tội danh đối với bị can Nghị.