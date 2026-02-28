Thai phụ trẻ cùng con gái 4 tuổi tử vong dưới hồ nước

Ngày 28/2, thông tin từ UBND xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn đã xảy ra vụ việc người phụ nữ cùng con nhỏ được phát hiện tử vong thương tâm ở hồ nước gần nhà.

Nạn nhân được xác định là chị H.B.K. (19 tuổi, trú tại buôn Kdoh, xã Ea Tul) và con gái chị K. mới 4 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/2, người thân đều đi làm rẫy, riêng chị K. ở nhà cùng con gái nhỏ.

Đến tối cùng ngày, mọi người trở về nhà và không thấy mẹ con chị K. nên đã tổ chức đi tìm kiếm. Sau đó, nhiều người phát hiện dép của mẹ con chị K. ở trên bờ hồ chứa nước tưới, cách nhà không xa.

Nghi có chuyện không lành, người thân chị K. đã hô hoán nhiều người tới hỗ trợ và báo cho Công an xã Ea Tul hỗ trợ tìm kiếm. Đến khoảng 23h cùng ngày, thi thể của chị K. được tìm thấy, trục vớt và bàn giao cho gia đình. Thi thể của cháu bé 4 tuổi được tìm thấy lúc 2h ngày 28/2.

Theo một nguồn tin, thời điểm xảy ra vụ việc, chị K. đang mang thai ở tháng thứ 5.

Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.