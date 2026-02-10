Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Ngày 10/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Xuân Tư của xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 8/2, chị C.T.M. (SN 1994) phát hiện ông T.V.P. (SN 1968, bố chồng) tử vong trong tư thế treo cổ tại cây nhãn phía sau nhà.

Tiếp tục tìm kiếm, chị M. phát hiện bà T.T.M. (SN 1971, mẹ chồng) đã tử vong tại ao phía sau nhà, cách khu vực nhà ở khoảng 100m. Trên tai nạn nhân có vết máu.

Tại khu vực bờ ao, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc búa đóng đinh và vết máu gần đó.

"Qua xác minh ban đầu, vụ việc nghi do mâu thuẫn gia đình. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Đảng ủy xã Gia Phú nói.