Một người tử vong sau tiếng nổ lớn ở TPHCM

Chiều 29/11, Công an xã Nhuận Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn. Nạn nhân được xác định là N.T.H. (SN 2002, ngụ xã Nhuận Đức).

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Nguyên Kha).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ), nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà cấp 4. Đến kiểm tra, họ phát hiện một nam thanh niên tử vong, phía sau căn nhà bị cháy đen, nhiều vật dụng hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.