Một công nhân tử vong tại dự án Metro số 2 TPHCM

Ngày 22/9, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Metro số 2 TPHCM) làm một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.V.T. (SN 1964, công nhân).

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 TPHCM đã được giải phóng mặt bằng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nhà chức trách cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h10 cùng ngày, tại gói thầu XLTN2 trên đường Xuân Hồng, đoạn gần giao lộ Trường Chinh. Gói thầu này đang thi công di dời, tái lập công trình thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ ga Bảy Hiền đến ga Tân Bình.

Trong quá trình thi công tái lập mặt đường, ông T. không may bị xe cuốc va đập vào đầu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà thầu nhanh chóng gọi cấp cứu đưa nam công nhân đến bệnh viện, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị thi công đã gặp gỡ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.