Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

Ngày 22/9, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai thanh niên đuổi đánh một người đàn ông trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 20/9, tại đường số 6, phường Tam Bình.

Nam thanh niên cầm gậy đe dọa người vào can ngăn (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, trên đường Tam Bình, hai thanh niên truy đuổi một người đàn ông. Trong lúc tháo chạy, người này vấp ngã, liền bị một thanh niên khác lao vào tấn công. Khi có người đến can ngăn, nam thanh niên còn lại dùng gậy đe dọa.

Người đàn ông sau đó vùng dậy định bỏ chạy thì tiếp tục bị hai thanh niên đánh liên tiếp. Vụ việc chỉ dừng lại khi nạn nhân ngất xỉu, gục dưới đường. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng phường Tam Bình đã xác định được hai thanh niên và mời về trụ sở làm việc.