Mời làm việc quản trị viên nhóm Facebook ở TPHCM đăng tin chưa kiểm chứng

Ngày 13/4, Công an xã Minh Hòa, TPHCM thông tin, trước đó, ngày 10/4, công an xã phát hiện nhóm Facebook Cộng đồng xã Minh Hòa do anh H.M.C. làm quản trị viên, phê duyệt, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng có yếu tố xấu độc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngay sau khi phát hiện, công an xã đã mời anh C. lên làm việc, giải trình. Tại cơ quan công an, anh C. khai nhận do chưa xét duyệt kỹ dẫn đến việc phê duyệt bài viết với nội dung xấu độc.

H.M.C. (bên phải) làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Phạm Diện).

Quá trình làm việc, anh C. được lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở nên đã nhận thức rõ hành vi sai phạm. Người này khẳng định không có mục đích chống phá, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Theo Công an xã Minh Hòa, thời gian tới, công an xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an xã cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định...