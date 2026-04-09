Kiểm lâm Côn Đảo xử phạt người tàng trữ 42 cây mai không rõ nguồn gốc

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) cho biết, lực lượng vừa xử phạt hành chính một cá nhân có hành vi tàng trữ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc.

Trước đó, chiều 2/4, lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra nơi ở của ông Đ.V.T. tại khu dân cư số 5, đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo.

Số gốc mai vàng được thu giữ (Ảnh: Kiểm lâm cung cấp).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đang sở hữu 42 cây mai vàng. Ông T. khai đã mua số cây trên từ đất liền rồi vận chuyển ra Côn Đảo. Tuy nhiên, người này không xuất trình được hóa đơn mua bán và các giấy tờ chứng minh theo quy định.

Qua đánh giá sơ bộ, lực lượng kiểm lâm nhận thấy số cây này không phải dạng mai cảnh ở vườn ươm, mà là giống mai gốc lớn, có nhiều điểm tương đồng với loài mai vàng sinh trưởng phổ biến trong rừng Côn Đảo.

Trước đó, lực lượng cũng đã đấu tranh với nhiều hành vi khai thác, mua gom mai vàng rừng ở Côn Đảo để chuyển vào đất liền.

Căn cứ quy định hiện hành, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo xử phạt vi phạm hành chính ông T. số tiền 3 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng để xử lý theo quy định.