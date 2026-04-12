Xử phạt người bán bánh mỳ khiến 108 khách bị ngộ độc ở TPHCM

Ngày 12/4, UBND phường Vũng Tàu cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.N.T.B.T. (49 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) tổng số tiền 32 triệu đồng vì bán bánh mỳ gây ngộ độc cho 108 người. Bà T. là chủ tiệm bánh mỳ tại số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Cơ quan chức năng kiểm tra tiệm bánh mỳ trên đường Đồ Chiểu vào chiều 3/3 (Ảnh: T.Đ.).

Theo đó, bà T. bị xử phạt hành chính 3 hành vi: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, hành vi của bà T. có các tình tiết tăng nặng như: Vi phạm hành chính có quy mô lớn; vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

Ngoài phạt tiền, tiệm bánh mỳ này còn bị phạt bổ sung đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh 3 tháng.

Trước đó, từ ngày 4 đến 11/3, có 108 người đã đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu và Bệnh viện Tâm Anh (TPHCM) vì bị ngộ độc do ăn bánh mỳ được mua tại tiệm của bà T.. Đến nay, tất cả bệnh nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định.