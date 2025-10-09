"Đê bao tràn hết nhưng chúng ta cầm cự được, đê chính chắc chắn đảm bảo"

Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và đồng chỉ đạo cuộc họp.

Trước đó, ngày 8/10, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã đi các địa phương, nắm bắt tình hình, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thiên tai gây hậu quả rất nặng nề, trải dài trên nhiều địa phương

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỷ đồng.

Thường trực Chính phủ họp đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão (Ảnh: Đoàn Bắc).

Riêng về thiên tai sau bão số 11, Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương, với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm.

Ông cho biết 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương, nhưng đến nay chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn, dù mưa lũ lịch sử. "Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu nước rút, chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo. Tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết”, ông Hiệp thông tin.

Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã rất chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Thường trực Ban Bí thư, thiên tai đã gây hậu quả rất nặng nề, trải dài trên nhiều địa phương khu vực phía bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế của năm nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó hết sức lưu ý việc động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.

Cùng với làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão, Thường trực Ban Bí thư lưu ý làm tốt công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Công tác dự báo thiên tai cần sát hơn

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tình hình thiên tai thời gian qua diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (nếu thiên tai năm 2024 làm thiệt hại khoảng 0,4% GDP thì năm 2025 ước tính ít nhất khoảng 2%).

Dự báo tình hình còn phức tạp, ngập úng có thể kéo dài và khả năng xuất hiện một số cơn bão khác, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn để phòng chống đúng hướng.

Về một số công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng đề nghị tổng hợp, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình, công tác phòng chống, khắc phục, đề xuất những công việc tiếp theo phải làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng quán triệt là huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Thủ tướng lưu ý việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất.

Mặt khác, các bộ ngành cần phối hợp với địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng thực hiện việc hộ đê tại các tuyến xung yếu, nguy hiểm.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Cùng với đó, theo người đứng đầu Chính phủ, cần khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp, để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Về một số nhiệm vụ lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan, các bộ, ngành, các địa phương kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.