Sửa chữa mô hình “Mã đáo thành công” bị đập phá

Ngày 19/3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên. Kinh phí sửa chữa những chú ngựa hư hỏng dự kiến 30-35 triệu đồng. Xã Lao Bảo phối hợp nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng cộng sự thực hiện.

Nghệ nhân sửa chữa mô hình ngựa hư hỏng (Ảnh: Nghĩa Đức).

“Sau khi thống nhất phương án, nghệ nhân Tâm cùng cộng sự đang nỗ lực sửa chữa, dự kiến hoàn thành sau 1 tuần. Mô hình được trưng bày đến hết ngày 30/4 để phục vụ người dân và khách du lịch, sau đó sẽ xử lý, di dời”, lãnh đạo xã Lao Bảo nói.

Như Dân Trí thông tin, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, xã Lao Bảo thuê nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện mô hình "Mã đáo thành công" nhằm tạo không khí vui tươi, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ địa phương.

Tác phẩm được đầu tư với kinh phí hơn 400 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa, trưng bày bên hồ Tâm Thủy, công viên xã Lao Bảo. Mỗi con ngựa được thiết kế hình dáng khác nhau, khung bên trong gia công bằng sắt, bên ngoài tạo hình bằng xốp, phủ nhiều lớp thạch cao, keo và sơn hoàn thiện.

Tượng ngựa hư hỏng vì bị 2 em nhỏ đập phá (Ảnh: Vũ Ngọc).

Mô hình "Mã đáo thành công" ở xã Lao Bảo thu hút rất đông du khách và người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Hình ảnh về đàn ngựa cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ngày 11/3, chính quyền xã Lao Bảo phát hiện một số tượng ngựa bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng so với hình dáng ban đầu.

Cơ quan chức năng xác định 2 học sinh 7 và 9 tuổi, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, do nhận thức hạn chế đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến mô hình ngựa bị cụt đầu, rụng chân. Một số dòng chữ trang trí cũng bị 2 em này phá hỏng.