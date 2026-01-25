Tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa tay cầm bụi tre gây chú ý

Một khu du lịch sinh thái tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị vừa cho ra mắt bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa cao 7m, đúc bằng bê tông cốt thép, nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tác phẩm này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng.

Bức tượng khắc họa hình ảnh Thánh Gióng oai vệ, khoác giáp sắt, đầu đội mũ, tay cầm khóm tre, cưỡi trên lưng ngựa. Nghệ nhân Trương Thiện Tâm (SN 1992, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị) cùng cộng sự đã dành 3 tháng để hoàn thành tác phẩm này.

Tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa cao 7m tại Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Theo anh Tâm, thách thức lớn nhất là làm sao để bức tượng không chỉ đẹp mà còn toát lên được hồn khí, thần thái của Thánh Gióng và sự mạnh mẽ của chú ngựa.

"Tượng có kích thước lớn, lại làm bằng bê tông cốt thép nên mỗi chi tiết đều phải tính toán chính xác để đảm bảo đẹp, an toàn. Phần gương mặt Thánh Gióng và các đường gân cơ của ngựa đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉ cần lệch một chút là mất đi vẻ mạnh mẽ", nghệ nhân Tâm cho biết.

Đặc biệt, khóm tre - biểu tượng gắn liền với sự tích Thánh Gióng - được các nghệ nhân khéo léo tạo hình từ nhiều loại thép khác nhau, mang đến vẻ mềm mại, uyển chuyển và "có hồn" cho từng nhánh tre.

Bức tượng được nhiều người đánh giá đẹp (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay khi xuất hiện, tượng Thánh Gióng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng về vẻ đẹp, sự "có hồn" và tài năng của các nghệ nhân. Những ngày qua, rất đông người dân, đặc biệt là giới trẻ và học sinh, đã tìm đến khu du lịch để chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, trú tại xã Lệ Thủy, Quảng Trị), nhận xét: "Bức tượng được thực hiện công phu, có thần thái và tạo cảm giác rất sống động khi nhìn trực tiếp. Hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa tung vó, khoác giáp sắt không chỉ đẹp về mặt tạo hình mà còn gợi lên khí thế hào hùng, mạnh mẽ. Đây là điểm check-in thú vị, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người tham quan, chụp ảnh".

Bà Lê Thị Ân (SN 1967, trú tại phường Quảng Trị) cùng gia đình đã vượt gần 30km để được chiêm ngưỡng. Bà chia sẻ: "Trên ảnh đã đẹp, nhìn trực tiếp còn ấn tượng hơn. Dưới chân tượng có hệ thống phun sương tạo cảm giác huyền ảo, nhìn cứ như tranh 3D. Tôi chụp rất nhiều ảnh để lưu lại kỷ niệm và gửi cho con cháu xem".

Nhiều người tìm đến chụp ảnh bên tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Hoàng Thị Hương, chủ khu du lịch sinh thái, cho biết việc lựa chọn tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa nhằm chào đón Tết Bính Ngọ.

"Trong không khí Tết và những ngày đầu Xuân, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp "Ngựa Thánh Gióng tung vó khai xuân, khơi dậy khát vọng Việt Nam". Đây không chỉ là lời chúc năm mới mà còn gợi nhắc những giá trị cốt lõi của người Việt Nam về lòng yêu nước, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến", bà Hương chia sẻ.

Ngoài tượng Thánh Gióng, nhiều nghệ nhân tại Quảng Trị đang gấp rút hoàn thiện các mô hình, tượng về ngựa để kịp trưng bày dịp Tết và lễ hội đầu năm. Những năm gần đây, các tác phẩm linh vật Tết của nghệ nhân Quảng Trị luôn thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, nổi bật là Hổ (2022), Mèo (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025).