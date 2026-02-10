Nhà vườn miền Tây kể cách làm linh vật ngựa từ cây quất cảnh

Không khí Tết Nguyên đán đang về trên khắp nẻo đường miền Tây, dọc theo các tuyến đường lớn như quốc lộ 1, 54, 57... không khó bắt gặp những chỗ bày bán hoa kiểng trưng Tết, rực rỡ sắc màu. Tại quốc lộ 57, từ xã Hưng Khánh Trung đến Vĩnh Thành, Chợ Lách... của tỉnh Vĩnh Long, không khí mua bán, vận chuyển hoa kiểng khá sôi nổi, bởi đây là một trong những địa phương sản xuất hoa kiểng lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh hoa trưng Tết, cứ dịp Tết đến Xuân về, các nghệ nhân trồng hoa lại sáng tạo linh vật từ hoa kiểng. Họ dùng cây sanh, linh sam, tắc... để tạo hình các linh vật và năm nay con vật được tạo tác là ngựa.

Chị Thanh Thảo cho biết, cha chị năm nào cũng tạo hình linh vật từ tắc kiểng. Năm nay con ngựa được tạo hình có chiều cao 1m6, mỗi con ngựa tốn gần 20 nhánh tắc mới tạo hình xong. Bên trong con ngựa có khung sắt để cố định và kết các nhánh tắc lại sao cho giống hình ngựa nhất. Toàn bộ thời gian để làm con ngựa mất hơn một tháng từ khâu chuẩn bị tắc đến tạo hình trong chậu.

"Năm nay cha tôi làm được 3 cặp ngựa, giá 5 triệu đồng/cặp. Từ lúc cha tôi làm xong cũng có khách đến xem nhưng chưa ai chốt giá, có lẽ họ còn phân vân", chị Thảo cho hay.

Phần tạo hình đầu ngựa được trang trí thêm mắt, răng, tai.

Ngoài tắc kiểng, các nghệ nhân còn sáng tạo nhiều con vật như nai, voi, rồng, ngựa từ linh sam. Loài cây này có thể ra hoa quanh năm, dẻo dai, dễ chăm sóc, dù ngày thường hay dịp Tết đều rất hút hàng. Giá thành sản phẩm dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng/cặp, tuỳ kích thước con vật.

Ông Nguyễn Minh Sang (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình) cho biết: "Bà con ở đây có truyền thống làm linh vật từ cây kiểng, như tôi là thế hệ thứ ba theo nghề. Bình thường mọi người làm nai để sẵn, năm nay linh vật ngựa nên chúng tôi tạo hình thêm con vật này phục vụ nhu cầu trưng Tết, ngoài ra một số khách mối họ quen biết nên đặt hàng để mình làm".

Để tạo hình con vật từ linh sam, các nghệ nhân phải chuẩn bị ít nhất một tháng để chiết nhánh, đợi linh sam ra rễ rồi mới tạo hình thành con vật như mong muốn. Nhiều nghệ nhân cho biết, dịp cận Tết là thời điểm hoa kiểng đắt nhất, nếu linh sam nhà trồng không đủ đáp ứng, họ phải mua thêm từ bên ngoài. Tuy nhiên vẫn có tỷ lệ hao hụt nhất định.

Từng nhánh linh sam phải được tuyển lựa và cắt tỉa cẩn thận sau đó mới đem đi tạo hình, kết vào khung sắt.

Khung sắt để tạo hình con vật.

Sau khi chuẩn bị nhánh và khung đầy đủ, người thợ mất 1-3 ngày mới tạo hình xong các con vật.

Hoa linh sam màu tím, nở quanh năm. Loài cây này thường được tạo dáng làm cây bonsai với vẻ đẹp của hoa làm thu hút ánh nhìn và đặc biệt là mang ý nghĩa thu hút tài lộc và may mắn đến cho gia chủ.