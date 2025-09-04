Mộ án ngữ giữa đường, Hải Phòng yêu cầu dừng lưu thông qua khu dân cư

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân vừa giao xã Hà Tây dừng lưu thông tại đoạn có mộ án ngữ, thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông cho đến khi hạ tầng dự án được hoàn thiện.

Ngôi mộ nằm giữa đường giao thông nội khu dân cư mới đường 390 (Ảnh: Vị Thuỷ).

Thành phố yêu cầu địa phương vận động người dân, tạo sự đồng thuận để di chuyển 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án. Việc xây dựng trên diện tích đất chưa được chuyển mục đích sử dụng, chưa được giao đất phải được rà soát, xử lý theo quy định.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phải hoàn tất trước ngày 30/9, bàn giao cho chủ đầu tư thi công các hạng mục còn lại. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan đôn đốc xã Hà Tây thực hiện.

Dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) có quy mô hơn 23.000m2, do UBND xã làm chủ đầu tư. Đến nay, còn 417m2 đất chưa được chuyển mục đích, trong đó có 5 ngôi mộ chưa di dời, gồm một ngôi án ngữ ngay trên tuyến đường.