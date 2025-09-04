Thanh niên 18 tuổi ở Hải Phòng thoát bẫy “bắt cóc online”

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng cho biết, khoảng 10h30 ngày 2/9, H.M. (18 tuổi, trú phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) nhận cuộc gọi từ số lạ. Người này yêu cầu kết bạn Zalo rồi gọi video với hình ảnh giả danh cán bộ công an.

H.M. trở về cùng gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong cuộc gọi, đối tượng dọa K. liên quan vụ án rửa tiền, đã “bán thông tin cá nhân” với giá 350 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu nạn nhân phải vào TPHCM làm việc hoặc chuyển số tiền trên để giải quyết.

Khi K. nói không có tiền, đối tượng buộc phải thuê nhà nghỉ và giả vờ bị bắt cóc. K. được soạn sẵn tin nhắn gửi về cho mẹ yêu cầu chuyển tiền và không được báo công an.

Lo sợ, K. đi xe máy đến một nhà nghỉ tại TP Bắc Ninh thuê phòng theo chỉ dẫn. Nhận được tin nhắn, mẹ K. phát hiện bất thường, lập tức đến Công an phường Thạch Khôi trình báo.

Công an đã phối hợp cùng gia đình liên lạc, trấn an và hướng dẫn K. đối phó. Đến khoảng 20h cùng ngày, nạn nhân nhận thức được thủ đoạn lừa đảo và trở về nhà an toàn.

Công an thành phố cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước chiêu trò “bắt cóc online”, giả danh cơ quan chức năng. Người dân nên chú ý các thông tin tuyên truyền của công an địa phương để kịp thời phòng tránh.