"Chạy đua" với bão, khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông

Ngày 21/10, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ cùng phương tiện, máy móc đã được huy động, tiếp tục khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Bù Lu, đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.

Ông Bùi Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết các lực lượng chức năng đã nỗ lực làm việc, phấn đấu hoàn thành công tác khắc phục chậm nhất vào trưa 22/10, trước thời điểm bão Fengshen đổ bộ.

Lực lượng chức năng thành phố Huế được huy động khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng dọc sông Bù Lu (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các lực lượng chức năng đã sử dụng bạt chống thấm chuyên dụng, lưới sắt cùng hơn 4.000 bao tải đựng đất để gia cố bờ sông.

Đất khô được vận chuyển từ nơi khác đến, sau đó các lực lượng xúc vào bao tải rồi dùng máy cày chở băng qua khu vực bùn lầy tới nơi sạt lở để gia cố.

Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ vẫn khẩn trương làm việc.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, khoảng 100m đoạn bờ sông Bù Lu, đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng, bị sạt lở nghiêm trọng.

Điểm sạt lở xoáy sâu vào đất liền, chỉ còn cách nhà của gia đình ông Hà Văn Dũng (trú thôn Thủy Yên Thượng) gần 2m, đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Các lực lượng chức năng phấn đấu hoàn thành việc "vá" đoạn sạt lở trước khi bão Fengshen đổ bộ (Ảnh: Vi Thảo).

Ngày 18/10, hơn 80 cán bộ công an, quân đội, dân quân tự vệ đã được huy động đến hiện trường đóng cọc, gia cố tạm thời đoạn bờ sông sạt lở.

Theo sách Địa chí Thừa Thiên Huế, sông Bù Lu bắt nguồn từ sườn Bắc của dãy Bạch Mã - Hải Vân, tại nơi có độ cao 500m. Khu vực thượng nguồn, sông có hai nhánh là Thừa Lưu và Nước Ngọt. Đến khu vực cách cửa biển Cảnh Dương khoảng 7km, hai nhánh này hội lưu thành sông chính mang tên Bù Lu và chảy ra biển Đông.

Trong những năm trở lại đây, khi vào mùa mưa lũ, dòng sông Bù Lu, đoạn chảy qua địa bàn các thôn Thủy Yên, Thủy Yên Thượng và Thủy Cam, xã Chân Mây - Lăng Cô, đã trở thành "điểm nóng" sạt lở, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất đai của nhiều hộ dân.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân chính khiến sông Bù Lu sạt lở nghiêm trọng là do nạn khai thác cát trái phép kéo dài suốt nhiều năm. Dòng sông vốn ngắn và dốc, mỗi khi mưa lớn, nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh càng khoét sâu vào hai bên bờ.

Đất khô được vận chuyển từ nơi khác đến, cho vào bao tải dùng để gia cố bờ sông (Ảnh: Vi Thảo).

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, năm 2024, UBND huyện Phú Lộc (cũ) đã có kế hoạch đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Bù Lu với tổng vốn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, công trình chưa được triển khai do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Để đảm bảo an toàn, mỗi khi xảy ra mưa bão lớn, chính quyền địa phương phải di dời các hộ dân ra khỏi khu vực xung yếu.

Về mặt lâu dài, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã đề xuất thành phố Huế bố trí kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Bù Lu, giúp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.