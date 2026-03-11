Mai táng bộ xương người được phát hiện ở bìa rừng

Ngày 11/3, thông tin từ Đảng ủy xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, địa phương đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức mai táng cho nạn nhân được phát hiện tử vong ở bìa rừng.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, sau khi tiếp nhận thông tin từ xã Măng Đen (Quảng Ngãi) về việc phát hiện một bộ xương người trong rừng, chính quyền địa phương đã phối hợp công an đến kiểm tra, bảo vệ hiện trường.

Chiếc áo rách nát được phát hiện cùng bộ xương người (Ảnh: Công an xã Măng Đen).

Trong ngày 10/3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy mẫu từ bộ xương để phục vụ điều tra, xác định danh tính nạn nhân.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục, địa phương đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức mai táng cho nạn nhân. Đến nay vẫn chưa có thân nhân nào đến liên hệ hoặc nhận dạng bộ xương khô nói trên", ông Thủy cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 9/3, người dân bàng hoàng phát hiện một bộ xương người ở bìa rừng, khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Kôi và Măng Đen (Quảng Ngãi).

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một bộ xương người đã phân hủy, chưa xác định được nhân thân, giới tính. Gần đó có một bộ quần áo rách nát cùng dây thắt lưng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân có thể đã tử vong 4-5 tháng trước, nguyên nhân tử vong hiện chưa được xác định. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người mất tích hoặc dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.