Thiếu tá công an ở Lào Cai tử vong trong ô tô trên cao tốc

Sáng 20/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), cho biết, vào khoảng 7h cùng ngày tại km207 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Chiếc ô tô bị vỡ nát phần đầu, nạn nhân tử vong trong xe (Ảnh: Lê Đức).

"Nạn nhân tử vong là một thiếu tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai, người này là nguyên Trưởng Công an xã Bảo Hà cách đây vài năm. Vụ việc do tài xế tự gây tai nạn, đâm vào hàng rào chắn trên đường cao tốc, do đoạn đường này đang được sửa chữa, nâng cấp", ông Kiên nói.

Tại hiện trường, đầu chiếc ô tô bị vỡ nát, bánh xe phía trước bị nổ, nạn nhân tử vong trong xe.

Sau khi nắm được thông tin, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 13h ngày 26/2, tại km159+350 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30K-391.xx lưu thông trên đường cao tốc theo hướng Lào Cai - Nội Bài, khi xe này đi đến km159+350 bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Nhà chức trách cho biết, cú va chạm khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực, mất nhiều máu. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Gần đây nhất là khoảng 10h15 ngày 3/3, tại km183+800 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn xã Châu Quế) xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Vào thời gian trên, ô tô bán tải màu trắng do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường cao tốc, khi tới km183+800 bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Nhà chức trách cho hay, cú va chạm khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện cũng bị biến dạng sau tai nạn.