Dự báo chi tiết tác động của bão Ragasa đến Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 16h ngày 23/9, vị trí tâm bão số 9 (siêu bão Ragasa) trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 16h ngày 24/9, bão số 9 trên đất liền ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần.

Lúc 4h ngày 25/9, bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo chi tiết tác động của bão số 9 đến Việt Nam cơ quan khí tượng cho biết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Trên đất liền từ gần sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 24/9 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to với lượng mưa trung bình 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm dẫn đến nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo tác động của bão Ragasa đối với Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, cho biết ngày 25/9, Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Từ sáng 25/9 đến ngày 26/9 Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi trên 200mm.

Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp.

Đặc biệt trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.