Bão số 10 khả năng hình thành trên Biển Đông vào ngày 27/9

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa đưa ra nhận định về áp thấp nhiệt đới mới hình thành có khả năng thành bão số 10 trên Biển Đông và tác động của siêu bão Ragasa (bão số 9).

Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Cục Khí tượng thủy văn cho biết ở khu vực phía Đông của Philippines mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24/9 khả năng mạnh lên thành bão, đến ngày 27/9 khả năng di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tại các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán.

Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc, tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Biển Đông có thể đón bão số 10 vào ngày 27/9 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cục Khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão di chuyển vào khu vực Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn đang tiếp tục theo dõi và khoảng ngày 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông.

Bão Ragasa gây mưa lớn diện rộng, nhiều nơi trên 400mm

Về siêu bão Ragasa, Cục Khí tượng thủy văn cho biết các cơ quan dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển của siêu bão này.

Theo đó, các cơ quan dự báo bão nhận định siêu bão Ragasa sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Cục Khí tượng thủy văn nhận định khoảng trưa đến chiều 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên khả năng cao là vùng tâm bão đổ bộ.

Bão Ragasa sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, bão còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 đến sáng 24/9. Sau đó khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có sự ma sát với địa hình và không khí lạnh nên cường độ bão sẽ giảm từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Dự báo từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Dự báo mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, khu vực Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên; ngày 26-27/9, mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy hiểm đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 25/9 đến ngày 27/9.