Lý do dự án đường Tôn Thất Thuyết ở TPHCM tăng lên hơn 5.500 tỷ đồng

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ VI, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 9/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các nội dung UBND TPHCM gửi đến kỳ họp.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2029 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong đó có tờ trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Dự án xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ được HĐND TPHCM thông qua năm 2016. Dự án do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng giao thông) với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng; trong đó 737 tỷ chi phí xây lắp, 1.466 tỷ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện toàn dự án là giai đoạn 2016-2021.

Theo chủ trương ban đầu, dự án sẽ mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3,3km, rộng 25m, bờ kè dài gần 1,5km và công viên cây xanh.

Tuy nhiên, để tăng cường khả năng kết nối, đồng bộ với các dự án khác đang được triển khai (trong đó có dự án cầu đường Nguyễn Khoái), dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết sẽ xây thêm nhiều hạng mục khác gồm: Mở rộng chiều dài đường Tôn Thất Thuyết lên 3,4km, rộng 26m, bao gồm xây mới một cây cầu bắt qua rạch Nguyễn Kiệu. Xây dựng mới đường quy hoạch dài 185m, rộng 28m; xây dựng bờ kè bảo vệ kênh Tẻ, rạch Nguyễn Kiệu.

Kỳ họp HĐND TPHCM sáng 9/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cải tạo mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn rộng 25m với 6 làn xe; xây dựng hệ thống thoát nước, chiếu sáng. Xây dựng công viên xanh dọc bờ kênh Tẻ và bổ sung công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là hơn 5.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án kéo dài đến năm 2029.