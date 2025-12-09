TPHCM xem xét khẩn về thẩm quyền đầu tư 3 cây cầu kết nối Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình được gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Trong đó, UBND TPHCM đã gửi tới tờ trình khẩn về dự thảo nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) đi qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM

Trong đó, TPHCM đã đề xuất thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo dự thảo nghị quyết, TPHCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức PPP. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền xây dựng cầu Cát Lái 2 và cầu Long Hưng 2 theo phương thức PPP.

UBND TPHCM cho biết, hệ thống giao thông kết nối Đồng Nai và TPHCM hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức là đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tuy nhiên, với mật độ phương tiện cao, các tuyến quốc lộ hiện hữu đã quá tải, tắc nghẽn liên tục.

Mặc dù thời gian qua, các tuyến vành đai, cao tốc liên kết vùng giữa 2 địa phương đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu. Đặc biệt là khi sân bay Long Thành chính thức hoạt động.

Việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa 2 địa phương nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai. Điều này cũng giúp nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối TPHCM và địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu HĐND TPHCM thực hiện biểu quyết tại kỳ họp qua ứng dụng (Ảnh: Q.Huy).

Ngoài các dự án đầu tư công đang được nghiên cứu triển khai, việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia theo phương thức đối tác công tư đã được TPHCM và Đồng Nai thống nhất. Trong đó có cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và cầu Phú Mỹ 2.

Cầu Cát Lái - dự án được mong chờ để kết thúc sứ mệnh của phà Cát Lái - có tổng mức đầu tư 20.614 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2028. Dự án được tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư theo phương thức PPP, TPHCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập mở rộng đường Nguyễn Thị Định, từ nút giao Mỹ Thủy đến sông Đồng Nai, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án cầu Long Hưng rộng 6 làn xe, có điểm đầu từ TP Thủ Đức cũ và điểm cuối tại phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài 11,8km (gồm cây cầu dài 2,34km), tổng mức đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Minh tại kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm 2025 (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư xây dựng cầu, giải phóng mặt bằng toàn tuyến trên địa bàn tỉnh theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng. TPHCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập xây dựng đường nối từ nút giao Gò Công đến cầu Long Hưng, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 gồm 8 làn xe, thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2028. Dự án có tổng chiều dài 6,3km, trong đó, 4,6km thuộc địa phận TPHCM và 1,7km qua tỉnh Đồng Nai. Cây cầu có vai trò kết nối khu Nam TPHCM với huyện Nhơn Trạch cũ, giảm tải cho cầu Phú Mỹ.

Dự án được TPHCM thực hiện theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.000 tỷ đồng, gồm phần cầu chính, đường dẫn và giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, quyết định hình thức đầu tư dự án đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc đến cầu Phú Mỹ 2.