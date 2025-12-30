Lý do Cà Mau đặt tên “Thanh Niên” cho công viên lớn ở phường trung tâm

Ngày 30/12, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh đã có tờ trình về việc đặt tên công viên tại đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành. Đây là một trong những công viên và tuyến đường lớn nằm trên địa bàn phường trung tâm của Cà Mau.

Một góc công viên Thanh Niên (Ảnh: CTV).

Thông tin cho biết, hiện khung đường Trần Hưng Đạo - Huyền Trân Công Chúa - Lê Thị Riêng - Triệu Thị Trinh (phường Tân Thành) có một công viên đã được đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ bản về hạ tầng, cây xanh, cảnh quan, đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương.

Tuy nhiên, công viên này chưa được đặt tên chính thức, vì vậy khó khăn trong công tác quản lý, giới thiệu, tuyên truyền và định vị không gian công cộng của đô thị.

Sau khi xem xét các đề xuất, tỉnh đặt tên công viên này là “Công viên Thanh Niên”. Công viên có diện tích khoảng 2,448ha, được xem là một trong những công viên lớn nhất trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay.

Đây cũng là khu cửa ngõ Đông Bắc mới được hình thành với quy hoạch xây dựng các cơ quan hành chính Nhà nước, dịch vụ thương mại, dân cư, nhà phố… nên tốc độ phát triển khá nhanh, nhộn nhịp và năng động.

Nêu lý do đặt tên "Thanh Niên" cho công viên, đề xuất của địa phương cho biết, trước năm 1975, tỉnh Cà Mau luôn tự hào có hàng nghìn thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, tham gia lực lượng thanh niên xung phong phục vụ kháng chiến.

Trong chiến đấu gian khổ, các chiến sĩ trẻ tuổi đã lập nhiều chiến công vang dội. Nhiều tấm gương anh dũng hy sinh tại chiến trường ác liệt, được Nhà nước tuyên dương, phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tô thắm trang sử vàng vẻ vang của thanh niên Cà Mau.

Việc đặt tên Công viên Thanh Niên thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh vai trò, đóng góp của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Cà Mau; đồng thời, tạo điểm nhấn văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

Công viên từng là nơi diễn ra sự kiện lớn của tỉnh Cà Mau như ngày hội cua lần thứ I năm 2022 (Ảnh: CTV).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu vực công viên này từng diễn ra một số sự kiện quy mô lớn của tỉnh Cà Mau, điển hình như Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I hồi cuối tháng 12/2022.