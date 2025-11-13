Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhận nhiệm vụ mới

Ngày 13/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện một số nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Hữu Trí.

Ông Huỳnh Hữu Trí (bên phải) được miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: CTV).

Trước đó giữa tháng 10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trí đã được Ban Bí thư chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Huỳnh Hữu Trí (50 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) có nhiều năm công tác ở tỉnh Bạc Liêu (cũ). Ông Trí làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) từ tháng 3/2024 và sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau từ tháng 7 (sau khi sáp nhập 2 tỉnh) cho đến nay.

Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau có Chủ tịch là ông Phạm Thành Ngại và 5 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân, Lê Văn Sử, Huỳnh Chí Nguyện, Ngô Vũ Thăng.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề này, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua một số nghị quyết liên quan đến đất đai, nguồn vốn, ngân sách, đầu tư công,...