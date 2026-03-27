Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gặp khó trước ngày thông xe

Trải nghiệm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

Ngày 27/3, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, việc thực hiện thông xe tuyến chính hơn 18km thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, dự án thành phần 2 có kết nối với các tuyến T1, T2 thuộc dự án sân bay Long Thành (qua một số nhánh trong nút giao Long Thành, nút giao sân bay). Tuy nhiên, tại cuộc họp giữa tháng 2, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành dự kiến đến tháng 4 mới bắt đầu đấu nối nguồn điện phục vụ chiếu sáng và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn tuyến này.

Do đó, việc đưa vào khai thác các đoạn tuyến T1, T2 chưa đủ điều kiện an toàn. Điều này dẫn đến chỉ có hướng kết nối vào tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho phương tiện đi hướng từ Dầu Giây đến nút giao Long Thành (Km24+650) rẽ phải vào nhánh N6 (Dầu Giây - Vũng Tàu) để đi về hướng Vũng Tàu.

Trong khi đó, tất cả hướng đi khác không có lối vào đường cao tốc và hướng ngược lại từ Vũng Tàu đến nút giao Long Thành sẽ chưa có lối ra (phụ thuộc tuyến T2).

Việc đấu nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào đường T1, T2 gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Hoàng Bình).

Mặt khác, hệ thống trạm thu phí (cả 3 dự án thành phần đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang triển khai thiết kế hệ thống giao thông thông minh ITS) hiện chưa được xây dựng, dẫn đến các phương tiện đi từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ không có tín hiệu thông tin đầu ra. Trong khi đó, các phương tiện từ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ không có tín hiệu thông tin đầu vào, dẫn đến việc không thể thu phí theo quy định.

Trước đó ngày 2/3, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về phương án thu phí đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

VEC đề nghị hoàn thiện hệ thống thu phí của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đảm bảo đủ điều kiện kết nối liên thông với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, theo hồ sơ thiết kế để đảm bảo không thất thoát thu phí và tránh lãng phí khi đầu tư hệ thống thu phí tạm.

Nút giao Tân Hiệp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành vẫn còn chưa thi công do chưa có mặt bằng (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng theo Ban Quản lý dự án 85, một khó khăn, vướng mắc nữa là hiện dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa giải phóng mặt bằng xong, chưa thi công đoạn khoảng 300m từ nút giao quốc lộ 51 đến vị trí khớp nối với dự án thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp.

Điều này dẫn đến việc dự án thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi hoàn thành vẫn chưa thể kết nối được vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và quốc lộ 51.