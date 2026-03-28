Chốt phương án phân luồng trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ Km25+920 đến Km54+983, từ sau nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến cuối tuyến.

Theo phương án được duyệt, đoạn từ Km25+920 đến cuối tuyến, xe cộ lưu thông trên làn 1 (sát dải phân cách giữa) được chạy với tốc độ tối đa 120km/h, tối thiểu 80km/h. Đồng thời, làn này cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn.

Phương án phân luồng đoạn từ Km25+920 đến cuối tuyến (Đồ họa: VEC).

Trong khi đó, làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) không phân biệt loại phương tiện; tốc độ tối đa 120km/h và tối thiểu 60km/h. Các phương tiện đi làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt khi cần thiết, sau đó quay lại làn ban đầu.

Yêu cầu về khoảng cách an toàn giữa các xe tiếp tục được giữ nguyên theo quy định hiện hành, đồng thời cho phép điều chỉnh linh hoạt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cục Đường bộ đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn và hiển thị tốc độ trên mặt đường tại các nút giao đầu vào, giúp người lái dễ nhận biết và tuân thủ.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, phương án phân luồng như trên đã được Cục Đường bộ triển khai thí điểm trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 29/10/2025. Việc điều chỉnh nhằm tăng năng lực thông hành, giảm xung đột giữa các dòng xe và phục vụ công tác thi công, mở rộng tuyến cao tốc.