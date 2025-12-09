Ai "tuýt còi" trật tự xây dựng sau khi TPHCM giải thể Thanh tra Sở?

Thời gian qua, thông tin TPHCM chính thức giải thể Thanh tra Sở Xây dựng nhận được sự quan tâm. Nhiều người đặt câu hỏi khi không còn cơ quan này, việc giám sát, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố được thực hiện ra sao.

Chia sẻ với báo Dân trí, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau khi Thanh tra Sở được giải thể, nhiệm vụ đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có sự chuyển giao, đảm bảo không bị gián đoạn.

Sở Xây dựng TPHCM không còn chức năng thanh tra xây dựng, nhưng vẫn giữ chức năng kiểm tra (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, sau khi sắp xếp, các sở, ngành không còn tổ chức thanh tra chuyên ngành sẽ chuyển sang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý.

Về phân cấp nhiệm vụ kiểm tra trật tự xây dựng, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 25/2025/QĐ-UBND. Theo đó, Sở Xây dựng trực tiếp theo dõi, kiểm tra và xử lý các công trình do sở cấp phép, thẩm định hoặc công trình do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng thẩm định.

Các ban quản lý khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu chế xuất, công nghiệp... chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý với toàn bộ công trình trong ranh giới được giao quản lý.

Chính quyền xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý công trình không phép thuộc diện phải có phép; công trình do địa phương cấp phép hoặc quyết định đầu tư; các công trình phát sinh sau khi đưa vào sử dụng và các công trình không thuộc phạm vi quản lý của sở hoặc ban quản lý.

Từ ngày 1/7 (thời điểm dừng hoạt động Thanh tra Sở), Sở Xây dựng đã thành lập các Đội kiểm tra chuyên ngành đặt tại khu vực TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập), cùng 5 đội kiểm tra cơ động và các đội khối cơ quan.

Sau khi giải thể Thanh tra Sở, nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự xây dựng được phân chia cho Sở Xây dựng TPHCM, UBND các phường, xã, đặc khu và các ban quản lý (Ảnh: Ngọc Tân).

Sở cũng quyết định biệt phái hơn 500 công chức về UBND cấp xã nhằm tăng cường năng lực quản lý trật tự xây dựng và đô thị cho các địa phương.

Ngày 21/11, TPHCM đã ban hành quy chế điều phối trong quản lý trật tự xây dựng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo độ bao phủ, tránh bỏ sót khu vực, hạn chế tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến hậu quả khó khắc phục.

Sở Xây dựng cũng thiết lập chế độ báo cáo định kỳ từ cấp xã, phường, đặc khu để tổng hợp phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng vẫn được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 189/2025 và Nghị định 16/2022.