Lớp học tình thương ở Đà Lạt cháy rụi, chính quyền hỗ trợ 60 triệu đồng

Ngày 25/12, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan trao hỗ trợ khẩn cấp số tiền 60 triệu đồng đến đại diện quản lý lớp mầm non nhân đạo Tà Nung (thường gọi mái ấm Tà Nung), thuộc Nhà thờ Tánh Linh để đơn vị khắc phục thiệt hại do hỏa hoạn.

Trước đó, vào 10h30 ngày 24/12, khi giáo viên đưa toàn bộ học sinh ra ngoài sinh hoạt thì bên trong phòng học có lửa bùng phát. Những người có mặt tại hiện trường cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Lớp học mái ấm tình thương Tà Nung bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Nhật Linh).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Cam Ly - Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Gần 12h cùng ngày, ngọn lửa được chế ngự hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ vật dụng trong lớp học bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập.

Theo UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, mái ấm Tà Nung là nơi chăm sóc, nuôi dạy 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, ngoài số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng, chính quyền địa phương sẽ kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, giúp đơn vị quản lý mái ấm Tà Nung sớm xây lại lớp học.