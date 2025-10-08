Lũ đổ về trong đêm, nhiều khu vực ở Tuyên Quang ngập úng

Sáng 8/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết từ đêm 7 đến sáng 8/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây ra mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 ngập úng cục bộ. Nước dâng cao rất nhanh, tràn vào nhà dân ngay trong đêm.

Nhiều điểm trũng ngập sâu như khu vực tổ 2, tổ 3 Minh Khai, trục đường Nguyễn Du, khu vực ngã ba Phương Thiện (cũ)…

Công an các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập lụt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nắm được thông tin, Công an các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 đã khẩn trương triển khai lực lượng làm nhiệm vụ ngay trong đêm. Các tổ công tác đã được điều động đến các vị trí xung yếu thực hiện các nhiệm vụ như phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn do nước ngập sâu.

Cơ quan chức năng cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện, hướng dẫn các phương tiện tránh xa khu vực nguy hiểm. Đồng thời tiếp tục duy trì ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Các khu vực sông, suối ở phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 dâng cao (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết dưới trời mưa lớn, cán bộ chiến sĩ công an các phường không quản mưa gió, sẵn sàng trực chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để giúp đỡ người dân.