Nước lũ dâng cao tận tầng 2 nhà dân ở Tuyên Quang

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tính tới 9h ngày 1/10, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lô tiếp tục lên mức báo động 2 và trên báo động 3. Nước lũ dâng cao khiến phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 ngập sâu, có điểm trũng, thấp nước ngập gần đến tầng 2 nhà dân.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp cận khu vực ngập lụt phía sau Quảng trường 26/3 phường Hà Giang 1 để cấp phát lương thực cho người dân.

Ngoài ra, mực nước sông Lô đoạn qua phường Minh Xuân dâng cao khiến một số nhà bè có nguy cơ bị cuốn trôi, các lực lượng CSGT, Công an phường Minh Xuân, quân đội... đã sử dụng ca nô mang theo dây thừng giúp các hộ dân neo buộc lại nhà bè bảo đảm an toàn tài sản.

Khu vực bến xe Hà Giang, phường Hà Giang 1 như một "biển nước", hàng chục ô tô bị ngâm trong nước (Ảnh: Giàng An Phớn).

Theo báo cáo của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã khiến hơn 4.300 nhà bị ảnh hưởng. Tính đến 11h ngày 1/10, có 69 xã, phường báo cáo cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại với tổng diện tích hơn 2.900ha.

Một số tuyến đường như đường vào thôn Má Lầu, xã Lũng Cú bị nứt, gãy rất nguy hiểm.

Trước tình hình khẩn cấp trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã huy động 100% quân số ứng trực, triển khai các biện pháp cấp bách, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Công an tỉnh Tuyên Quang giúp người dân di tản tài sản trong đêm 30/9, rạng sáng 1/10 (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo đó, lực lượng công an các cấp tích cực giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Cảnh sát cho biết, khoảng 3h30 ngày 1/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, Công an xã Yên Lập đã phối hợp với Trạm y tế xã kịp thời đưa một sản phụ ở xã Yên Lập đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Chiêm Hoá.

Quá trình di chuyển, lực lượng chức năng phải vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở, ngập lụt nhưng cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, dùng ô tô chuyên dụng và thuyền nhỏ để đưa sản phụ di chuyển. Trong buổi sáng cùng ngày, sản phụ đã hạ sinh thành công, sức khoẻ hai mẹ con ổn định.