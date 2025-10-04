Vụ 4 người bị vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy thêm 2 nạn nhân

Sáng 4/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 8h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Cách đây 2 ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở. Như vậy đến thời điểm này vẫn còn một nạn nhân mất tích.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 30/9, vạt đồi cao vài chục mét từ phía sau khu dân cư thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú bất ngờ sạt xuống, vùi lấp 6 ngôi nhà khiến 4 nạn nhân trong một gia đình bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mặc dù trời mưa rất to, lượng đất đá vẫn tiếp tục đổ về, nhưng các lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai phương án tìm kiếm người mất tích.

Theo cơ quan chức năng, đến 9h ngày 2/10, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm 6 người chết, mất tích; gần 6.400 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; 50 điểm trường, trạm y tế bị hư hỏng; 7.000ha lúa, ngô bị ngập úng, vùi lấp.