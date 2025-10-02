Vụ 4 người bị vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy nạn nhân đầu tiên

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 10h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Theo cảnh sát, đây là một trong số 4 nạn nhân trong một gia đình bị đất đá vùi lấp hôm 30/9.

Nạn nhân đầu tiên được lực lượng chức năng tìm thấy (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Ông Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, để tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 200 người tham gia tìm kiếm. Ngoài ra, Bộ đội biên phòng Tuyên Quang cũng đưa 2 chú chó nghiệp vụ vào hiện trường hỗ trợ tìm các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 30/9, vạt đồi cao vài chục mét từ phía sau khu dân cư thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú bất ngờ sạt xuống, vùi lấp 6 ngôi nhà khiến 4 nạn nhân trong một gia đình bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mặc dù trời mưa rất to, lượng đất đá vẫn tiếp tục đổ về, nhưng các lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai phương án tìm kiếm người mất tích.

Theo cơ quan chức năng, đến 9h ngày 2/10, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã làm 6 người chết, mất tích; gần 6.400 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; 50 điểm trường, trạm y tế bị hư hỏng; 7.000ha lúa, ngô bị ngập úng, vùi lấp.