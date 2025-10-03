Sáng 3/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn xã Nà Hang vừa xảy ra sự việc sụt lún gây sập, đứt gãy đường dẫn lên cầu Tát Luông.

Phần đường dẫn lên cầu Tát Luông bị sụt lún, sập hoàn toàn (Ảnh: Oanh Bé).

Cụ thể, khoảng 0h15 cùng ngày, tại cầu Tát Luông, ở km177+300 đường tỉnh lộ 185 đoạn qua xã Nà Hang xảy ra sụt lún gây sập, đứt gãy mố M1 cầu Tát Luông và gây hư hỏng mặt đường tỉnh lộ 185.

"Vị trí bị sụt sâu khoảng 2m so với vị trí ban đầu. Đây là sụt lún đường dẫn lên cầu chứ không phải sập cầu như mạng xã hội lan truyền. Rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người lưu thông qua lại", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Hình ảnh sập đường dẫn lên cầu Tát Luông nhìn từ trên cao (Ảnh: Hoàng Thanh Tùng).

Cũng theo vị này, các đơn vị chức năng đang có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố. Nguyên nhân ban đầu do mưa lũ trong những ngày qua khiến đất đá bị sụt lún.