Long Thành và 9 xã ở Đồng Nai sắp được thành phường

Ngày 28/3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường trên cơ sở giữ nguyên trạng các xã Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Khai, Lộc Ninh, Tân Phú, Đồng Phú và Trị An với tỷ lệ 100%.

Một góc xã Nhơn Trạch (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi thành lập 10 phường mới, Đồng Nai có 33 phường và 62 xã. Những xã trong nghị quyết đều có vị trí chiến lược, nằm trong định hướng quy hoạch phát triển hệ thống đô thị của Đồng Nai; nhiều dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ.

Qua rà soát, các xã Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Khai, Lộc Ninh, Tân Phú, Đồng Phú, Trị An đều đạt 5/5 chỉ tiêu thành lập phường, có mức độ đô thị hóa cao, mật độ dân cư ngày càng phát triển.

Kết quả đánh giá các xã đã hội tụ các điều kiện và các yếu tố cần thiết để thành lập phường: quy mô phát triển lớn, vị trí chức năng được xác định rõ trong quy hoạch được phê duyệt và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đảm bảo đạt và vượt tiêu chuẩn đề ra.

Khi được chấp thuận thành lập các phường, các địa phương sẽ có cơ sở chính trị, pháp lý mạnh hơn để tập trung nguồn lực, đẩy nhanh công tác quy hoạch, nâng cấp đô thị, hoàn thiện hạ tầng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và tổ chức lại đơn vị hành chính đô thị theo một lộ trình chặt chẽ, khả thi, có mốc thời gian, có sản phẩm, có cơ chế giám sát rõ ràng.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập 10 phường trên địa bàn các xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.