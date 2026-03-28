Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

Ngày 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó có việc nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh, thành viên các ban của HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân, xem xét các nội dung theo thẩm quyền.

Ở kỳ họp này, các đại biểu HĐND sẽ xem xét các tờ trình về nội dung thành lập các phường trên cơ sở các xã Long Thành, Trị An, Tân Phú, Tân Khai, Xuân Lộc, Dầu Giây, Lộc Ninh, Nhơn Trạch, Trảng Bom và Đồng Phú.

Về công tác nhân sự, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ông Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Cũng tại kỳ họp, bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Long Khánh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.