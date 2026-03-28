Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy được các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031 với phiếu bầu 85/85, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Út tại kỳ họp thứ nhất HĐND Đồng Nai khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại kỳ họp, các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.