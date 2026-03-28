Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
(Dân trí) - Với số phiếu tuyệt đối, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 28/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy được các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031 với phiếu bầu 85/85, đạt tỷ lệ 100%.
Tại kỳ họp, các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước đó, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê ở xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Ông Út có chuyên môn Cử nhân và Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từng kinh qua các chức vụ như Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An cũ).
Tháng 10/2019, ông Nguyễn Văn Út được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, sau đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đến tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An và giữ vị trí này đến thời điểm hợp nhất với tỉnh Tây Ninh.
Ngày 30/6/2025, Thủ tướng chỉ định ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Tháng 11/2025, ông Nguyễn Văn Út được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, và được HĐND tỉnh khóa X bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.