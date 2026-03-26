Đề xuất công nhận Đồng Nai là đô thị loại I để tiến lên thành phố

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng đề án công nhận đô thị loại I được xem là cơ sở để thực hiện các thủ tục thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Tờ trình cũng nêu rõ quyết tâm xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố cửa ngõ chiến lược, cực tăng trưởng đa chức năng, trung tâm kết nối các vùng kinh tế phía Nam về hàng không - công nghiệp công nghệ cao - logistics - thương mại biên giới - nông nghiệp công nghệ cao - đổi mới sáng tạo.

Địa phương sẽ lấy đặc trưng “thành phố sân bay” làm đòn bẩy chiến lược, kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các thành phố sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

Một góc thành phố Biên Hòa cũ, đoạn giáp TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo đánh giá, tỉnh Đồng Nai đã đạt 13/15 tiêu chí của đô thị loại I theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Các tiêu chí đạt được bao gồm quy mô dân số đô thị, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, hệ thống hạ tầng giao thông và các đầu mối kết nối vùng... Theo Nghị quyết 111, Đô thị loại I cần đạt tối thiểu 12 tiêu chí.

Hạ tầng giao thông được xem là một trong những động lực phát triển quan trọng. Tỉnh hiện có hệ thống giao thông kết nối đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

Đặc biệt, dự án sân bay Long Thành với công suất thiết kế lên tới 100 triệu khách/năm được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy logistics, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc xây dựng đề án công nhận địa phương đạt đô thị loại I để thành lập thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng.

"Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi gắn với đơn vị hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về mô hình phát triển và mô hình quản trị, nhằm đưa Đồng Nai từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng, có năng lực điều phối không gian phát triển, liên kết hạ tầng, phân bổ nguồn lực và dẫn dắt tăng trưởng cho toàn khu vực", tờ trình nêu rõ.

Thời gian qua, việc phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và hạ tầng của tỉnh đã hình thành nền tảng của một không gian đô thị lớn, đa trung tâm, có mức độ liên kết vùng cao trong khu vực Đông Nam Bộ.

Sau khi hợp nhất với Bình Phước, Đồng Nai hiện có diện tích hơn 12.737km2 và dân số khoảng 4,49 triệu người. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt hơn 677.900 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng.

Tỉnh cũng nằm trong nhóm địa phương có quy mô kinh tế lớn của Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài thuộc nhóm dẫn đầu và có khả năng tự cân đối ngân sách.