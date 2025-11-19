Lốc xoáy quét qua xã đảo ở Cần Thơ làm 28 hộ dân bị ảnh hưởng

Ngày 19/11, lực lượng chức năng địa phương xã Phong Nẫm (TP Cần Thơ) khẩn trương khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy quét qua xã đảo này (nằm biệt lập giữa sông).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của lốc xoáy (Ảnh: CTV).

Trước đó một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra trên địa bàn ấp Phong Thới và ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm (TP Cần Thơ) đã gây thiệt hại nặng về tài sản và cây trái của người dân.

Theo thống kê của xã, trận lốc xoáy đã làm 28 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó một hộ bị ảnh hưởng về người (nhà sập đè trên lưng, được cứu kịp thời) và nhà bị tốc mái một phần. 8 hộ bị thiệt hại về nhà và cây ăn trái. Có 19 hộ bị thiệt hại hàng trăm cây ăn trái các loại.

Ước tổng thiệt hại ban đầu trên 670 triệu đồng.

Cây ăn trái bị lốc xoáy "đánh" tan tác (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo xã Phong Nẫm và các ngành liên quan đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Xã cũng chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, tháo dỡ nhà bị sập, cưa và dọn dẹp các cây xanh ngã chắn đường, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân lưu thông.