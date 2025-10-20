Tây Ninh tiếp nhận 15 công dân do Campuchia bàn giao

Ngày 20/10, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, xác minh 15 công dân do cơ quan chức năng Campuchia trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập).

Trước đó, lúc 11h20 ngày 19/10, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tiếp nhận 15 công dân (14 nam, 1 nữ) đến từ 9 tỉnh, thành trong cả nước.

Có 15 công dân được phía Campuchia bàn giao trong đợt này (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Phía Campuchia bàn giao số công dân này thông qua Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Trapeang Phlong (xã Trapeang Phlong, huyện Ponhea Kreak, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia). Hầu hết những người được trao trả từng cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật tại Campuchia.

Qua xác minh, một người bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất vì cư trú trái phép ở tỉnh Siêm Riệp. 14 người còn lại khai nhận sang Campuchia làm việc trong các khu cờ bạc trực tuyến sau khi được bạn bè hoặc người quen giới thiệu việc làm qua mạng xã hội.

Trong đó, 12 người làm việc tại khu Osamach, một người ở khu casino tỉnh Mondulkiri và một người tại casino ở tỉnh Pailin. Họ chủ yếu làm “app tình yêu”, “sàn chứng khoán quốc tế” hoặc chơi bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những công dân này đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, 9 công dân xuất cảnh hợp pháp qua cửa khẩu hoặc đường hàng không, 6 người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới nhiều tỉnh, thành. Qua sàng lọc, không phát hiện trường hợp nào có tiền án, tiền sự.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã xử phạt hành chính 4 người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Một người được miễn xử phạt do đã quá thời hiệu, một người chưa đủ 16 tuổi nên bị cảnh cáo.

Đáng chú ý, 3 công dân gồm P.Đ.N. (SN 2000), N.T.V. (SN 1995) và T.C.N. (SN 2003, cùng quê Vĩnh Long) có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Họ khai được người quen tên N.Q.K. giới thiệu việc làm thông qua T.H. (quê Vĩnh Long).

Ngày 19/8, T.H. hướng dẫn nhóm này làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sau đó bị đưa vào một casino ở tỉnh Svay Rieng, rồi bị bán lên khu Osamach, tỉnh Oddar Meanchey. Gia đình các nạn nhân đã trình báo công an, hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý, điều tra.