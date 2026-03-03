Lốc xoáy kéo dài 20 phút ở Quảng Ngãi, 116 nhà dân bị tốc mái

Tối 3/3, UBND xã Ba Vì thông tin một trận lốc xoáy đã gây hư hỏng nhiều ngôi nhà, hệ thống điện, hoa màu của người dân.

Lốc xoáy xảy ra lúc 16h15 ngày 3/3 và kéo dài khoảng 20 phút. Cơn lốc đã quét qua các thôn Ba Lăng, Nước Lầy, Ta Noát, làm 116 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Sau lốc xoáy, mưa lớn kéo dài khoảng một giờ khiến nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

Nhà một người dân bị lốc xoáy làm tốc mái (Ảnh: Nguyễn Linh).

Gió lốc cũng quật ngã nhiều trụ điện, cây xanh, làm hư hại hoa màu của người dân địa phương. Chính quyền xã Ba Vì cho biết trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Theo ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân sự, dân quân hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây đổ và phối hợp với ngành điện khắc phục sự cố.

Chính quyền địa phương sẽ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí để người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất.