Lốc xoáy bất ngờ quét qua hai khu dân cư ở Đà Nẵng

Ngày 17/12, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, trận lốc xoáy đã quét qua khối phố Quý Ngọc và Phú Quý, gây thiệt hại cho 4 hộ dân.

Nhà ông Nguyễn Đình Tứ bị tốc mái hoàn toàn do lốc xoáy (Ảnh: Anh Việt).

Trong đó, 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 nhà còn lại bị bay ngói, hư hỏng la phông. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân.

Ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy (Ảnh: Anh Đồng).

Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cũng đến hiện trường kiểm tra thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

Tại hộ ông Nguyễn Đình Tứ (khối phố Quý Ngọc) có nhà bị tốc mái hoàn toàn, lãnh đạo phường đã hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm giúp gia đình sớm khắc phục thiệt hại.

Lực lượng chức năng phường Quảng Phú hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra (Ảnh: Anh Việt).

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú cho biết, khi sự việc xảy ra đơn vị đã huy động lực lượng giúp gia đình bị thiệt hại lợp lại mái mới, thu dọn vật dụng, ổn định nơi ở.

Đến chiều 17/12, công tác khắc phục hậu quả do lốc xoáy tại phường Quảng Phú đã hoàn thành.