Lo triều cường “ngoạm” nhà dân, Gia Lai chi 95 tỷ đồng bố trí tái định cư

Theo UBND xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai), địa phương đang phối hợp với ngành chức năng khẩn trương triển khai các dự án khu tái định cư, bố trí nơi ở an toàn cho 367 hộ dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao do triều cường, xâm thực biển.

Ghi nhận tại khu dân cư ven biển thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông), thời gian qua khu vực này liên tục hứng chịu tác động mạnh của sóng lớn, triều cường. Nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực sâu 10-20m vào đất liền, có vị trí sạt lở đã áp sát móng nhà, đe dọa an toàn hàng trăm hộ dân.

Tình trạng triều cường, xâm thực diễn ra nghiêm trọng đe dọa nhiều hộ dân cư ven biển thôn 9, xã Phù Mỹ Đông (Ảnh: Công Sơn).

Ông Nguyễn Văn Lợi (trú tại thôn 9) cho biết mỗi mùa mưa bão, người dân ven biển luôn sống trong tâm trạng bất an. “Chỉ cần nghe tin áp thấp hay bão mạnh là cả xóm không ai ngủ yên. Chính quyền cũng yêu cầu người dân phải rời nhà đi tránh trú nơi khác để đảm bảo an toàn”, ông Lợi nói.

Không chỉ thôn 9, các khu dân cư ven biển thuộc thôn 8 Đông, Xuân Thạnh và Xuân Thạnh Nam cũng đang đối mặt với tình trạng xâm thực nghiêm trọng.

Hàng trăm hộ dân phải sống trong tình thế “đầu sóng ngọn gió” mỗi mùa mưa bão. Người dân mong chính quyền sớm đầu tư các khu tái định cư để có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước an cư lạc nghiệp.

Ông Phan Văn Nhật, Trưởng thôn 9, cho biết việc sinh sống lâu dài trong vùng nguy hiểm khiến đời sống người dân luôn bấp bênh. “Bà con rất mong nhà nước sớm đầu tư khu tái định cư để yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống”, ông Nhật bày tỏ.

Khu dân cư ảnh hưởng triều cường thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông bị tàn phá nặng nề trong bão Kalmaegi (bão số 13) hồi đầu tháng 11 (Ảnh: Doãn Công).

Theo UBND xã Phù Mỹ Đông, tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu tái định cư vùng thiên tai Mỹ Thắng, đặt tại thôn 9.

Dự án có quy mô hơn 14ha, bố trí hơn 270 lô đất, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 95 tỷ đồng. Khi hoàn thành, khu tái định cư sẽ bố trí chỗ ở cho 220 hộ dân thôn 9 và thôn 8 Đông nằm trong vùng nguy cơ cao do thiên tai, triều cường.

Ông Võ Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, cho biết địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) xác định ranh giới, cắm mốc khu tái định cư, đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND xã cũng đang hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng công cộng dài hơn 1km, tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng tại khu tái định cư vùng thiên tai Mỹ An (giai đoạn 2), thuộc thôn Xuân Bình. Đến nay, địa phương đã giao đất ở cho 103 hộ dân thuộc các thôn Xuân Thạnh, Xuân Bình và Xuân Thạnh Nam.

Nhiều hộ dân đã chuyển đến khu tái định cư thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông (Ảnh: Doãn Công).

“Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, di dời và bố trí tái định cư cho 147 hộ dân còn lại tại các khu vực chịu ảnh hưởng triều cường”, ông Hạnh cho biết.

Ông nhấn mạnh, các dự án được triển khai khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trước thiên tai.