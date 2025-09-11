Nghệ An gấp rút chuẩn bị 30 khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 10/9, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đoàn công tác của tỉnh đã liên tục kiểm tra hiện trường tại các địa phương trên toàn tuyến để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ.

Ông Hiền khẳng định: “Nơi tái định cư phải tốt hơn, thuận lợi hơn nơi ở cũ. Nơi ở mới phải có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện, gần với trường học, gần các khu vực đảm bảo các hoạt động, sinh hoạt cho người dân”.

Ông Hoàng Phú Hiền (đứng giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo phường Hoàng Mai (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát kỹ quy hoạch, lựa chọn vị trí phù hợp, các lô đất bố trí cần vuông vắn, phát huy tối đa công năng. Đối với các vị trí khó triển khai, phải chủ động đề xuất phương án điều chỉnh sang nơi thuận lợi hơn, tránh dàn trải và lãng phí quỹ đất.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An dài 85,5km, đi qua 18 xã, phường, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 2.150 hộ dân, trong đó 1.942 hộ phải di dời, tái định cư.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 519ha với chi phí ước tính 6.397 tỷ đồng. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã đề xuất xây dựng 30 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 102ha, kinh phí gần 1.450 tỷ đồng.

Ba vị trí ưu tiên khởi công đầu tiên gồm phường Hoàng Mai (khu Đồng Ưng - Đồng Bàu, 8ha cho khoảng 200 hộ, vốn khoảng 100 tỷ đồng), xã Tân Châu (xóm Phong Tiến, 1,5ha cho 30 hộ, vốn khoảng 18 tỷ đồng) và xã Hưng Nguyên Nam (5ha cho 145 hộ, vốn khoảng 60 tỷ đồng).

Các dự án này đã khởi động vào ngày 19/8 và toàn bộ 30 khu tái định cư phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026 để bàn giao mặt bằng sạch.

Ông Hoàng Phú Hiền đánh giá cao sự chủ động của chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền, đối thoại, lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Tại xã Lam Thành, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Hà cho biết, địa phương đã tổ chức họp dân để thông tin, giải thích cụ thể về quy trình, quyền lợi và nghĩa vụ khi di dời.

Ông Hoàng Phú Hiền làm việc với lãnh đạo xã Minh Châu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân thống nhất với phương án bố trí khu tái định cư liền kề, hướng về núi Lam Thành, đủ chỗ cho khoảng 180 hộ.

“Xã đã quy hoạch 5 khu tái định cư tại 5 xóm để đảm bảo thuận canh, thuận cư, phù hợp với phong tục tập quán. Các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải phóng mặt bằng và vị trí tái định cư”, ông Hà chia sẻ.

Tại xã Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Lê Mạnh Hiên cho biết, có 298 hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương đã tổ chức 4 cuộc họp lấy ý kiến về phương án bố trí tái định cư, đề xuất vị trí phù hợp, gần nơi ở cũ để giảm chi phí, thời gian di dời, đồng thời thuận lợi cho sản xuất, học tập và tiếp cận dịch vụ công.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An lưu ý các địa phương phải lập quy hoạch chi tiết từng khu tái định cư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đúng hạn; rà soát, lập danh mục kinh phí theo từng hạng mục và từng giai đoạn.

Khu vực dự kiến đặt khu tái định cư xã Tân Châu (xã Diễn Phú cũ) để bố trí cho hơn 62 hộ dân (Ảnh: Nguyễn Phê).

Song song với nhiệm vụ tái định cư, Nghệ An định hướng quy hoạch khu vực xung quanh Ga Vinh theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng TOD (phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trọng tâm) quy mô khoảng 44ha.

Đây là không gian động lực nhằm phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và các tiện ích đô thị, kết nối hiệu quả với cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 46B, đồng thời khai thác giá trị quỹ đất, tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng.

Với quy mô ảnh hưởng lớn và mốc thời gian chặt chẽ, việc “chạy đà” tốt cho 30 khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An.